MILAN, Tegola Sportiello: con la Juve giocherà Mirante

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultimissime di formazione da casa Milan, con un'assenza particolarmente pesante in vista del match contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Marco Sportiello ha accusato nelle ultime ore un problema muscolare e sarà indisponibile per il match di domenica sera contro i bianconeri. Sportiello si è procurato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro e dovrà osservare un periodo di riposo di 10 giorni prima di una nuova valutazione. Probabile dunque che in porta giochi Antonio Mirante.