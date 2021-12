MILAN, Rudiger torna di moda: alternativa Milenkovic

Antonio Rudiger torna di moda per il mercato del Milan che è a caccia di un sostituto di Kjaer. Secondo quanto riferito da MilanNews, torna d’attualità il nome del difensore ex Roma, oggi al Chelsea, già di recente accostato al Diavolo. Le alternative portano a profili già emersi negli ultimi giorni come Milenkovic della Fiorentina, Christensen sempre del Chelsea o Botman del Lille.