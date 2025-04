Milan, oggi incontro positivo tra Furlani e Tare. L'ex Lazio avvistato anche a Firenze

vedi letture

Prosegue la ricerca di un direttore sportivo da parte del Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani ha incontrato oggi a Roma Igli Tare, ex dirigente della Lazio, attualmente in cima alla lista dei candidati per il ruolo appunto di ds. Il colloquio, durato oltre quattro ore e iniziato nella tarda mattinata di martedì 15 aprile, è stato descritto come molto positivo.

Per Tare è un momento di incontri importanti, dopo quelli a Londra delle settimane scorse anche con Ibrahimovic, per definire il suo futuro. E la settimana scorsa, come risulta a FirenzeViola, l'ex dirigente laziale è stato avvistato anche a Firenze, a cena con il ds viola Pradè. Un incontro informale e in amicizia tra due dirigenti legati dall'aver lavorato tanto con le squadre romane e dall'essere dirigenti di lungo corso. E chissà se questa estate si ritroveranno invece da colleghi di Fiorentina e Milan per sistemare le questioni di mercato in ballo tra i due club.