MILAN-JUVENTUS, Le ufficiali: panchina Vlahovic-Chiesa

© foto di www.imagephotoagency.it

Tante assenze per Milan e Juventus, nel big match di serata. I rossoneri vogliono controsorpassare l'Inter in vetta alla classifica, i bianconeri per ridurre il distacco dalle prime due posizioni. Calcio d'inizio alle 20,45 a San Siro, arbitro il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Stefano Pioli punta sulla miglior formazione possibile. A sinistra c'è Florenzi, in regia confermato Adli. Pulisic e Leao a supporto di Giroud nel reparto avanzato. Preferito Thiaw a Kjaer in difesa. Massimiliano Allegri lascia in panchina sia Vlahovic che il recuperato Chiesa: coppia d'attacco formata da Kean con Milik. Praticamente obbligate le scelte negli altri reparti, Kostic preferito a Cambiaso sulla sinistra.

Milan (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. Allenatore: Allegri.