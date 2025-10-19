Milan-Fiorentina, occhio alla prima di Athekame: ecco chi è

Milan-Fiorentina, occhio alla prima di Athekame: ecco chi èFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:40News
di Redazione FV

Con l'infortunio di Loftus-Cheek e l'avanzamento sulla trequarti di Saelemaekers, la Fiorentina dovrebbe trovare in campo Zachary Athekame, terzino-esterno svizzero con origini nigeriane, classe 2004, arrivato al Milan in estate e per ora utilizzato solo per qualche spezzone da Allegri. Promosso nella Nazionale maggiore, viene indicato come terzino-esterno moderno, molto propenso a spingere e che fa della velocità una delle sue doti principali, che lo porta spesso a essere incisivo andando al cross.

La Fiorentina dovrà evitare che la sua prima maglia da titolare rappresenti per lui la svolta in serie A. Dalle sue parti Gosens e Ranieri dovranno tenerlo a bada, forte di un'esperienza sicuramente maggiore.