Ufficiale

Milan, ecco il giovane Thioune dall'Ettelbruck Etzella, lo seguiva anche la Fiorentina

Oggi alle 17:34News
di Redazione FV

Per il suo settore giovanile il Milan ha acquistato un giovane giocatore lussemburghese dall'Ettelbruck Etzella, club del paese mitteleuropeo. Si tratta del centrocampista offensivo Ablaye Samb Thioune. Anche la Fiorentina, prima che i rossoneri lo acquistassero ufficialmente, avevano pensato al classe 2009 dal doppio passaporto lussemburghese e ghanese.