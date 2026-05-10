Milan-Atalanta, ecco le formazioni ufficiali del match delle 20.45
Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta, partita valida per la 36ª giornata e che chiude la domenica calcistica in Serie A. Diversi cambi per Allegri rispetto alla disfatta di Reggio Emilia. Torna Santi Gimenez in attacco dal 1', ad affiancarlo Leao. A centrocampo fuori Estupinan, dentro Bartesaghi; fuori Jashari, dentro Ricci; fuori Fofana, dentro Loftus-Cheek. In difesa era previsto l'impiego di Koni De Winter a seguito della squalifica di Tomori.
Palladino mette già in soffitta il modulo a due punte, che ha portato a uno sterile 0-0 contro il Genoa. Pertanto Krstovic unico terminale offensivo, con Scamacca in panchina. Sulla trequarti ecco Raspadori ad affiancare De Ketelaere. In difesa spazio a Hien.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp. Terracciano, Pittarella, Estupinan, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp. Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Obric, Vavassori, Ahanor. All. Raffaele Palladino. ARBITRO: Zufferli di Udine. ASSISTENTI: Dei Giudici e Rossi. IV UFFICIALE: Fourneau. VAR: Di Paolo. AVAR: Mariani.
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