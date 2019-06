MICHELETTI, Commisso sa ciò che vuole. Chiesa...

Giorgio Micheletti, giornalista e conduttore televisivo, ha parlato a Toscana Tv di alcuni temi legati alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Commisso? Non bisogna pensare che adesso le cose cambieranno immediatamente, ma sicuramente mi ha fatto un'ottima impressione e credo che sia una persona che sa ciò che vuole e ciò che dice. Della Valle? Il rapporto con la piazza era ormai arrivato a livelli non più sostenibili. Quando Diego Della Valle comprò la Fiorentina disse che avrebbe fatto tutto secondo i conti e così è stato per questi 17 anni. Sono stato sorpreso dalle parole di Diego sul fatto che la volontà di vendere i viola non era la sua, ma di Andrea. Chiesa? Ho sentito parlare di Higuain nell'affare che lo porterebbe alla Juventus. Io fossi l'allenatore dei viola lo farei subito, ma non so se il club gigliato possa effettivamente permetterselo. Averli entrambi sarebbe ancora meglio".