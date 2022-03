MESSICO, Follia allo stadio: scontri e possibili morti

Pomeriggio di follia ieri in Messico. La partita del Torneo Clausura tra Queretaro e Atlas è stata sospesa dopo le scene di violenza iniziate sugli spalti e proseguite all'interno dello stadio Corregidora. Al 63' i tifosi hanno fatto irruzione sul campo dando vita a scontri molto duri, con l'arbitro Fernando Guerrero costretto ad interrompere tempestivamente la partita della 9^ giornata Liga MX - massima serie messicana - per salvaguardare la sicurezza di tifosi e giocatori.

Non sono ancora chiare le conseguenze: nel corso degli scontri almeno 22 persone sono rimaste ferite secondo l'Associated Press (in un primo momento altre fonti hanno parlato di 17 morti, notizia per ora non confermata). In serata la Liga MX ha annunciato la sospensione di tutte le gare previste per oggi, 6 marzo. "Finora non ci sono notizie di morti, 22 persone sono rimaste ferite, nove delle quali portate in ospedale e di queste due sono critiche", ha dichiarato la Protezione civile dello stato di Queretaro.