Il mercato invernale si avvicina e molti club iniziano a guardarsi intorno. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Roma sarebbe sulle tracce di N'Dicka, difensore mancino in forza all'Eintracht. Per arrivare al francese ci sarebbe però bisogno di un'uscita: l'indiziato principale è Kumbulla che da tempo piace alla Fiorentina.