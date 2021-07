MERCATO, Giro di punte Belotti-Petagna-Caicedo

Il mercato non sembra essere entrato ancora nel vivo ma si prospetta a breve un giro di punte. La Roma e Mourinho hanno infatti espresso il proprio gradimento per Belotti del Torino che non ha ancora rinnovato con i granata. Sarà dunque il Torino a dover decidere insieme al giocatore se portare avanti il matrimonio o voltare pagina. Il club granata intanto pensa all'alternativa che potrebbe essere Petagna del Napoli. Napoli che in quel caso potrebbe pensare a Felipe Caicedo della Lazio. Su Caicedo però resiste anche l’interessamento dell’Inter e piace in Arabia Saudita. Lo scrive Tuttomercatoweb.