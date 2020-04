MERCATO, Fiorentina e Parma sul francese Chouiar

Con il Coronavirus è possibile un mercato low cost. Così tutti a caccia dell'occasione in Francia e l'Equipe fa un elenco di nomi con i club pretendenti, tra cui le italiane. Tra i nomi meno in vista, ma non per interesse, c'è l'esterno Mounir Chouiar, 21enne del Digione, tra le sorprese della stagione in Borgogna, con 8 reti importanti per la lotta per la salvezza. L'under 21 francese, prelevato dal Lens per 4 milioni l'estate scorsa, è apprezzato da Fiorentina e Parma.