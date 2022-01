MERCATO, Ai Viola piace il giovane Jordan Amore

Non solo grandi colpi come Ikoné e Piatek, ma anche colpi in prospettiva. La Fiorentina è sulle tracce di Jordan Amore. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, anche i viola sono interessati all'esterno d'attacco classe 2003 del Milan Primavera, ma la concorrenza non manca. Su di lui infatti ci sono diverse squadre di categorie inferiori che lo vorrebbero per fargli fare la prima esperienza tra i pro, ma anche alcuni club di Serie A, tra cui Fiorentina, ma ovviamente per la Primavera o comunque in prospettiva futura.