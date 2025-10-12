Maresca torna sulla Conference: "Ho convinto i ragazzi che fosse la coppa più importante al mondo"

Tra i tanti ospiti illustri del Festival dello Sport di Trento, spicca anche Enzo Maresca. L'allenatore del Chelsea ha preso il microfono sul palco e di fronte ai presenti si è concentrato su una moltitudine di temi, toccando anche l'ultima Conference League vinta contro Betis Siviglia, avversario che eliminò la Fiorentina in semifinale. Un torneo che a Firenze ha sempre fatto discutere e sul quale ha dato una definizione curiosa lo stesso Maresca: “Era l’unica competizione che potevamo vincere: ho convinto i miei ragazzi sul fatto che fosse la più importante al mondo.

E così abbiamo vinto due titoli in due mesi. Pellegrini (Manuel, allenatore del Betis battuto in finale di Conference, ndr) è un mio padre professionale: mi ha insegnato tanto, prima della finale mi ha detto che sarebbe stato vinto con qualsiasi risultato e io ho detto lo stesso. Tengo tanto a lui, gli voglio bene”.