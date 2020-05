MENEZ, Sarei potuto venire alla Fiorentina ma poi...

In diretta Instagram con l'ex portiere viola Sebastia Frey è intervenuto l'ex attaccante del Milan Jeremy Menez che ha parlato così dell'ex allenatore viola Vincenzo Montella: "Lo avevo conosciuto a Roma e non abbiamo avuto mai un buon rapporto, anche se sempre di rispetto. Poi quando arrivò a Milano mi comportai male io e il rapporto si inclinò definitivamente. Poi decisi quindi di andare via. L'anno prima mi avrebbe voluto alla Fiorentina e sarei anche potuto venire perché c'era il ds Pradè che mi aveva portato a Roma. Firenze è una città bellissima che ha una tifoseria caldissima".