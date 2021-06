MELOCCARO, Italiano è un rischio, vi spiego perché

Il giornalista Stefano Meloccaro, intervistato da TMW, ha commentato l'addio improvviso di Rino Gattuso alla Fiorentina: "Sono curioso di vedere cosa accadrà con lui, dato che personalmente lo adoro".

Chi vedrebbe bene alla guida della Fiorentina al suo posto?

"Non vedrei, ma vedrò bene Italiano (ride, ndr). Per lui è il salto giusto, per la Fiorentina lo spero. Vincenzo è il tipico allenatore italiano e giovane, ma non vorrei mai che i viola pareggiassero le prime tre partite... La società dovrebbe essere brava a proteggerlo in quel caso, perché altrimenti ci sarebbe il rischio di avere già le prime polemiche".