MEDIASET, Per Balotelli ok di Montella e Commisso

Trovano conferma le indiscrezioni di Firenzeviola sull'idea Balotelli per la Fiorentina (LEGGI QUI). Anche secondo il sito di Sportmediaset il giocatore, che il 30 giugno vedrà scadere l'accordo con il Marsiglia, potrebbe tornare in Italia anche per tentare di convincere Mancini a convocarlo ad Euro2020 e che la Fiorentina e il Franchi potrebbero essere la sua destinazione.Secondo il portale patron Commisso e il tecnico Montella avrebbero dato l'ok e Pradè sta cercando di abbassare le pretese del giocatore sull'ingaggio, pari a 4 milioni, per il quale non ha accettatoil Parma.