Sky Sport: "Domani Bernardeschi fa le visite col Bologna. Poi la firma"

vedi letture

Secondo Sky Sport nella giornata di domani Federico Bernardeschi sancirà il suo accordo col Bologna. L'ex attaccante viola nella giornata di domani sbarcherà in Italia per sostenere le visite mediche, firmare il suo nuovo contratto e dare così il via alla nuova avventura coi rossoblù dopo l'addio al Toronto Fc, club con cui ha messo insieme in tre anni di militanza un totale di 88 presenze con all'attivo 25 gol e 13 assist per i compagni.

L'esterno già nei giorni scorsi aveva pattuito con i dirigenti del club felsineo i termini economici e temporali del suo accordo: dopo le visite mediche, Bernardeschi metterà nero su bianco un nuovo contratto che avrà durata biennale, con opzione per la terza stagione. Parallelamente, salutato Beukema, il Bologna continua ad avere contatti diretti col Napoli per quanto riguarda la possibile cessione di Dan Ndoye, esterno svizzero valutato dai rossoblù 40 milioni di euro dopo l'ottima ultima stagione.