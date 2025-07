Fiorentina, tutte le informazioni utili per l'amichevole con la Carrarese il 25/7

vedi letture

La Fiorentina ha pubblicato attraverso i propri canali ufficiali le informazioni utili per acquistare i biglietti di Fiorentina-Carrarese del 25 luglio (ore 20:00).

CALENDARIO E MODALITA’ DI VENDITA:

Biglietti in vendita a partire dalle ore 15:00 del 17/07/2024 fino ad inizio gara.

Per sbloccare l’acquisto dei biglietti, ad esclusione della tariffa Under 14, sarà necessario inserire all’inizio del processo di acquisto il numero di una InViola Premium Card, il quale darà diritto ad acquistare un massimo di 2 biglietti per ogni singola transazione.

Per i residenti nella provincia di Firenze sarà possibile acquistare i biglietti presso il Fiorentina Point senza obbligo di inserimento di tessera.

REGOLE E LIMITAZIONI DI VENDITA

A seguito delle Misure Organizzative assunte in Sede di Gos l'acquisto dei biglietti di ogni settore non è consentito ai residenti nella provincia di Massa-Carrara.

CAMBIO NOMINATIVO

Cambio titolarità di biglietti e abbonamenti NON CONSENTITO.

ACF FIORENTINA sottolinea l’importanza di acquistare i tagliandi solo attraverso i canali ufficiali per evitare frodi o problematiche legate a rivendite non autorizzate.

ACF FIORENTINA VS ACF FIORENTINA U20 - 20/07/2025 ORE 20:00:

Si ricorda ai nostri tifosi che sono ancora disponibili, in esaurimento, i biglietti per la gara amichevole ACF FIORENTINA vs ACF FIORENTINA U20 del 20/07/2025 ore 20:00, sempre presso lo Stadio Curva Fiesole del Viola Park.