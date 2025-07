Qualificazioni Conference, gli irlandesi del Larne vanno avanti ai rigori

Si è giocata stasera la gara di ritorno tra Larne (Irlanda del Nord) e Adua (Lettonia) valida per i preliminari di Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata e il 2-2 dei tempi regolamentari è il Larne a passare il turno ai rigori. Domani le altre gare. Fiorentina entrerà in scena solo ad agosto per le sfide che varranno l'accesso diretta alla Conference.