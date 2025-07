Atalanta, Juric dimesso da ospedale: venerdì potrà allenare

(ANSA) - BERGAMO, 16 LUG - Ivan Juric è stato dimesso nel pomeriggio dall'ospedale Bolognini di Seriate (Bergamo) dov'è stato ricoverato per alcuni giorni a causa di un'infiammazione batterica all'epiglottide. L'allenatore dell'Atalanta è in via di guarigione completa e venerdì, o al massimo sabato, tornerà in sede a Zingonia a dirigere gli allenamenti della squadra. Juric è stato curato con antibiotici durante la degenza nel reparto di Otorinolaringoiatria, diretto dal dottor Davide Panciera che martedì s'era fatto fotografare con lui sul profilo Facebook dell'Asst Bergamo Est.

L'epiglottide è una cartilagine alla base della lingua, all'interno della laringe, che evita che i cibi e i liquidi deglutiti ostruiscano le vie respiratorie: il batterio che l'ha aggredita ha quindi richiesto un trattamento d'urgenza. Durante i primi giorni della preparazione precampionato, cominciata martedì mattina al Centro Sportivo Bortolotti, lo staff tecnico è stato diretto dall'allenatore in seconda Matteo Paro. (ANSA).