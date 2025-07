Dodo-Fiorentina, non è finita. Ma occhio alla Juventus: la situzione

Ancora tutto aperto tra la Fiorentina e Dodo. Secondo La Gazzetta dello Sport nelle prossime settimane potrebbe riaprirsi un discorso legato al rinnovo. Se invece il giocatore decidesse di partire, la società viola vorrebbe ricavarci almeno 25-30 milioni di euro. Una cifra che allontanerebbe molte pretendenti, ma non la Juventus. I bianconeri - si legge - una volta ceduti Weah e Alberto Costa potrebbero virare sul brasiliano. Ma in generale una permanenza di Dodo non è più impossibile.