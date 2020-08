MEDIANA, Sulle tracce di uno alla Sensi. Torreira...

Parlando di quello che sarà il mercato estivo della Fiorentina, l'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) si sofferma a parlare del centrocampo: per quella zona di campo l’identikit è quello di un giocatore che abbia sì compiti di regia, ma allo stesso tempo sia in grado di fare la mezzala. Un giocatore stile Sensi. E qui la ricerca è ancora più complessa perché il ruolo è delicato e la Fiorentina non può sbagliare mossa. Insomma si è sempre più affievolita l’ipotesi di un trequartista. Trovare un elemento con queste caratteristiche non è semplice. Ci sarebbe Torreira, che vuole tornare in Italia e chiudere la sua esperienza all’Arsenal ma anche qui le difficoltà non mancano. Piace molto Samuele Ricci dell’Empoli sul quale c’è una bella concorrenza italiana e straniera, i viola sono in pressing. Un’altra alternativa è Linetty della Samp. In uscita attenzione al Betis, che vuole Pulgar.