McKennie e il bivio (anche viola): "Un anno e mezzo fa la Juve voleva vendermi"

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Il centrocampista della Juventus Weston McKennie si è raccontato al podcast "The Cooligans", toccando anche quanto accaduto un anno e mezzo fa quando è stato vicino ad andarsene, senza fare nomi delle possibili destinazioni. Ma tra queste c'era anche la Fiorentina con cui il giocatore aveva comunque un accordo di massima: "Il mio periodo alla Juventus è stato un ottovolante di emozioni. Mi sono sempre sentito a casa qui. Mi sono sempre sentito come se appartenessi a questo posto. Avrei potuto prendere la via facile quando la Juventus voleva vendermi un anno e mezzo fa".

Poi ha aggiunto: "Nel momento in cui mi si voleva cedere avrei potuto dire: 'Ok, non mi volete qui, me ne vado'. Ma io sapevo di poter giocare in questa squadra e di poter tornare titolare. Sapevo che non sarebbe stato un percorso semplice: magari stare in panchina, allenarmi durissimo ogni giorno. Ma ero disposto a farlo. A volte devi capire che le cose non sono sempre facili e non ti vengono regalate. Quando hai le spalle al muro, non puoi più tornare indietro. Puoi solo andare avanti".