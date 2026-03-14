Inter, due punti persi nel finale: la Dea fa 1-1. Chivu espulso, salterà Firenze
L'Inter, prossima avversaria della Fiorentina domenica 22 al Franchi, oggi ha buttato al vento due punti importanti nel finale di gara contro l'Atalanta che nel finale ha raggiunto il pareggio per 1-1 e così i punti di vantaggio sul Milan sono solo 8 con i rossoneri che devono ancora giocare. Se la squadra di Allegri dovesse vincere si porterebbe a -5 mettendo pressione all'Inter costretto a vincere a Firenze.
Al 26' Pio Esposito sblocca il risultato e l'Inter sembra in grado di gestire il vantaggio ma nel finale di gara accade di tutto. All'83' infatti Krstovic segna il gol del pareggio che viene confermato dal Var; nella concitazione del momento viene espulso il tecnico Chivu che a Firenze non sarà dunque in panchina. L'Inter reclama anche un rigore per fallo di Scalvini.
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