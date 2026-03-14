Alle 18 occhi viola su Napoli-Lecce: le formazioni ufficiali della sfida

Alle 18 occhi viola su Napoli-Lecce: le formazioni ufficiali della sfidaFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:00News
di Redazione FV

Alle 18 il Lecce, diretto concorrente della Fiorentina per la corsa salvezza a +2 dai viola, fa visita al Napoli che cerca invece punti importanti per la corsa Champions. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori:

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Højlund. Allenatore: Antonio Conte.

Lecce (4-3-3) Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Thiago, Gallo; Ngom, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco