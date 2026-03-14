Corsa salvezza, il Pisa ospita il Cagliari. Hiljemark: "Ci serve più qualità"

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(ANSA) - PISA, 14 MAR - "Dopo la sconfitta con la Juventus è stata dura ripartire: abbiamo dovuto fare un lavoro mentale e adesso dobbiamo stare concentrati partita su partita, poi faremo i conti alla fine". Così il tecnico del Pisa, Oscar Hiljemark parla del match di domani contro il Cagliari, dove i nerazzurri, ultimi in classifica, hanno l'obbligo di vincere per continuare a sperare in una difficile salvezza. L'allenatore, subentrato da cinque partite all'esonerato Gilardino, ha parlato anche del suo futuro rispondendo a chi gli chiedeva se aveva garanzie di restare alla guida della squadra anche in caso di retrocessione: "Non esiste la garanzia nel calcio, io penso solo a domani". Poi ha assicurato che il Pisa "va in campo sempre per vincere" e ha inviato un messaggio anche ai suoi giocatori: "Nessuno ha il posto garantito, il calcio è così. Touré ha iniziato a giocare tanto poi Leris ha fatto bene. Tramoni sa le cose che voglio, se fa le cose bene in allenamento ha possibilità di giocare come tutti.

Akinsanmiro ha tante caratteristiche per il mio gioco, ma altri fanno meglio di lui al momento. Abbiamo bisogno di maggiore qualità in attacco, perché continuiamo a non vincere e il nostro modo di giocare nei 90 minuti deve cambiare". Infine, una riflessione sul Cagliari: "E' una buona squadra, in fase offensiva è sempre molto pericolosa. Abbiamo grande rispetto per loro come per tutti gli avversari. Se faremo bene potremo creargli tanti problemi come abbiamo fatto con il Milan o con il Bologna". (ANSA).