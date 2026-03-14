La serie A riprende con Inter-Atalanta: le formazioni, Dumfries torna dal 1' dopo 125 giorni

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Dopo la vittoria del Torino sul Parma che ha dato il via, ieri sera, alla ventinovesima giornata di serie A, oggi sono tre le gare in programma che, rispetto allo scontro diretto di bassa classifica di ieri, influenzano la corsa scudetto e la zona Champions (Lecce a parte). Alle 15 si gioca Inter-Atalanta con i nerazzzurri che vogliono riprendere la corsa dopo lo stop nel derby e prima di arrivare il 22 al Franchi, alle 18 Napoli-Lecce (che la Fiorentina seguirà con grande interesse essendo i salentini a +2 sui viola) e stasera Udinese-Juventus. Ecco intanto le formazioni di Inter-Atalanta:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Darmian, Lavelli, Kaczmarski, Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Ederson, Bellanova, De Ketelaere, Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.