Cremonese-Fiorentina, Buso: "Momento delicato, serve unità. Lunedì in campo tutta Firenze"

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L'ex giocatore viola Renato Buso a Lady Radio ha parlato della sfida di lunedì tra Cremonese e Fiorentina e delle critiche alla squadra vista anche contro il Rakow: "Siamo in una fase delicata della stagione, in cui non è opportuno puntare il dito contro i giocatori. Lunedì confermerei i titolari, per quanto possibile. C’è da curare l’aspetto tattico, la rapidità di trasmissione di palla, e la compattezza dietro della linea a quattro.

Ma la partita di lunedì la gioca non solo chi è in campo, ma la Fiorentina come società, e tutta la città di Firenze. È importante fare risultato, il resto conta poco perché in questo momento bisogna stare uniti"