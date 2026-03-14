Agente Cataldi: "Ecco cosa accadde quando scelse di andare alla Fiorentina"

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Giuseppe Riso, agente tra gli altri del viola Marco Brescianini e di Danilo Cataldi, in prestito dalla Lazio alla Fiorentina nella stagione scorsa, si racconta in una lunga intervista a Calcio e Finanza. Tra gli aneddoti anche le trattative con Lotito e quella per portare Cataldi in viola: "Trattare con Lotito è divertente, ma non è mai stato facile. Lui per certi aspetti è geniale nelle trattative.

Però mi dispiace che la Lazio non abbia sempre lo stadio pieno, anche perché dai racconti di Rovella, Maldini e Cataldi, la maglia biancoceleste ti entra dentro. Ti racconto un aneddoto: lo scorso anno Cataldi ha scelto di andare alla Fiorentina e quando abbiamo chiuso la trattativa in videochiamata, era un uomo distrutto. Lui soffre per la Lazio, il sangue che gli scorre nelle vene è biancoceleste».