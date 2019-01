MAZZARRI, Ancora arrabbiati per ko contro i viola

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri, intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match dell'Olimpico contro la Roma, è tornato sul ko di domenica scorsa in Coppa Italia contro la Fiorentina: "Dobbiamo subito reagire dopo la sconfitta in Coppa Italia - ha detto l'allenatore - Siamo tutti arrabbiati e ci siamo rimasti male. Spero che tutto questo domani si possa trasformare in qualcosa di bello e di forte. Non dobbiamo guardare ora la classifica, ma pensare ad una partita alla volta evitando gli errori di ingenuità commessi contro la Fiorentina".