L'ex giocatore della Juventus, oggi opinionista, Massimo Mauro ha parlato della punta ideale per la squadra bianconera (che dovrebbe perdere Morata). Ecco il suo pensiero un po' in controtendenza: "Fossi nella Juve, punterei su un giovane già in grado di prendersi delle responsabilità. Come Scamacca, che per me è meglio di Vlahovic".