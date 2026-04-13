Matteoli sicuro: "Europa? Difficile che Bologna e Viola ribaltino i risultati"

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Gianfranco Matteoli, doppio ex di Inter e Como, il giorno dopo la vittoria dei nerazzurri sui lariani ha preso la parola in diretta su Radio Anch'io Sport, sulle frequenze di Rai Radio 1. Nel farlo, oltre ai temi della gara del Sinigaglia, si è concentrato anche sulle coppe europee, ripartendo dalla lotta salvezza: "La vittoria dell'altro giorno abbia messo il Cagliari abbastanza al sicuro. Cremonese e Lecce si contenderanno l'ultimo posto salvezza.

Coppe? Ci sono rimasti solo i nomi delle squadre italiane. Sarà molto difficile che Bologna e Fiorentina possano ribaltare la situazione. C'è un filo conduttore tra Nazionale e club che faticano in Europa: se non hai giocatori che giocano a livello internazionale competizioni importanti sicuramente la Nazionale ne patisce".