Dalla Turchia, no di Tedesco alla Fiorentina: il tecnico resta al Fenerbahce
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Il tema allenatore continua a essere centrale in casa Fiorentina, alimentando discussioni e indiscrezioni. Dalla Turchia emergono nuovi rumors sul club viola: secondo il quotidiano Takvim, la società avrebbe tentato di ingaggiare Domenico Tedesco, attuale tecnico del Fenerbahçe. La risposta dell’allenatore, però, sarebbe stata negativa, con la volontà chiara di restare dov’è: "Proseguirò con il Fenerbahçe anche nella prossima stagione".
Nonostante i suoi soli 40 anni, Tedesco può già vantare un percorso significativo nel calcio europeo, avendo guidato squadre come Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia e anche la nazionale belga, prima dell’attuale esperienza in Turchia.
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