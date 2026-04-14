Champions League, l'Atletico Madrid di Nico elimina il Barcellona. PSG ok
Grandi emozioni e continui ribaltamenti nella serata di Champions League. In particolare a Madrid, dove l'Atletico e il Barcellona danno vita a un vero e proprio spettacolo che si conclude con il passaggio del turno dei madrileni del Cholo Simeone: dopo il 2-0 dei colchoneros all'andata, il Barca riesce a pareggiare i conti portandosi sullo stesso punteggio dopo 25 minuti prima che Lookman infili in rete il gol qualificazione. Da quel momento succede di tutto tra falli, gol annullati e gol falliti. Alla fine anche grazie ad un'espulsione nel finale per il Barcellona, a passare in semifinale è l'Atletico Madrid. Per l'ex viola Nico Gonzalez una mezzoretta in campo con un gol sfiorato in sforbiciata.
Sull'altro campo tutto facile per il PSG che dopo essersi imposto 3-0 all'andata sul Liverpool, vince anche al ritorno: 1-0 ad Anfield, decide Dembele.
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