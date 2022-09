MATHIAS OLIVERA, Il mio riferimento è Caceres

Mathias Olivera, terzino sinistro del Napoli, ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore azzurro ai canali ufficiali del club partenopeo: "Ho una famiglia molto unita, tanti amici e amo passare del tempo con loro. Mia sorella, mia mamma e mio padre vivono in Uruguay. Qui in Europa vivo con la mia ragazza e i miei due cani, cercando di godermi questa nuova esperienza. Mio padre è qui per aiutarmi in questo primo periodo nel club, mentre mamma e mia sorella sono in Uruguay".

Modelli da seguire.

"Un giocatore che mi è sempre piaciuto nel mio ruolo è Martin Caceres, con cui poi ho condiviso lo spogliatoio della nazionale. Da bambino mi piaceva molto, era un riferimento nella mia posizione".