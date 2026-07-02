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Viery celebra il suo arrivo: "Quello che un giorno era una preghiera oggi è realtà"
Tutto l'entusiasmo del nuovo difensore viola contenuto in un ennesimo post pubblicato su Instagram dal brasiliano ex Gremio
Dopo l'annuncio ufficiale del suo trasferimento alla Fiorentina, Viery ha affidato ai social le prime emozioni da giocatore viola. Il difensore brasiliano ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae mentre firma il contratto con il club gigliato, accompagnandola da un messaggio ricco di significato. "Tutto ciò che un giorno era una preghiera, oggi è realtà. Quel bambino che sognava non ha mai smesso di crederci. Adesso comincia un nuovo capitolo. Forza Fiorentina!".
Parole che raccontano tutto l'entusiasmo del nuovo acquisto viola, pronto a iniziare la sua avventura a Firenze con la maglia della Fiorentina e a mettersi subito a disposizione della squadra per la nuova stagione.
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Andrea GiannattasioIl colpo Viery è la cartina di tornasole del mercato viola. Ora gli esterni: Koleosho, che aspetti? Farsi scappare Solomon sarebbe un peccato. E intanto alle visite cambia la musica
Angelo GiorgettiPerché piace il Muro Norvegese, nono a centrocampo. Ok Viery, ma nel 4-3-3 devono arrivare due laterali difensivi. Kean-Piccoli-Liberali e l’incrocio dello stesso procuratore. E su Antognoni e il Centenario...
Mario TeneraniCapitolo esterni: piace Irankunda. Bakayoko meriterebbe uno sforzo. In fascia ne servono quattro forti. A centrocampo Thorstvedt sembra sicuro
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