Giappone eliminato e ct in bilico, si candida l'ex Milan Honda

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Il Giappone è stato eliminato dai Mondiali e il futuro del ct Hajime Moriyasu resta in bilico tanto che la Federazione gli avrebbe offerto un contratto di un solo anno. Ecco allora che Keisuke Honda, ex stella della nazionale nipponica e del Milan, si è proposto pubblicamente come nuovo commissario tecnico, dando disponibilità a ricoprire l'incarico anche per una sola stagione qualora la federazione non individuasse un profilo da cui ripartire nel lungo periodo.

"So che quello che sto per dire potrebbe suscitare opinioni contrastanti - ha annunciato Honda - ma lasciatemelo dire. Ho letto la notizia secondo cui a Moriyasu è stato offerto un rinnovo di contratto di un solo anno. Se è davvero un'offerta di transizione, fatta solo perché non c'è un candidato migliore per la panchina, allora date un'occasione a me per un anno. Se dovessi fallire in Coppa d'Asia, potrete licenziarmi senza alcuna esitazione. Sono pronto ad accettare questa sfida".