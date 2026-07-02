Oristanio verso il Torino: lunedì le visite mediche. E Lazaro va a Dubai
FirenzeViola.it
Il fantasista Gaetano Oristanio diventerà un nuovo giocatore del Torino del neo tecnico Ignazio Abate. Il giocatore classe 2002, che non è stato riscattato dal Parma dopo il prestito della passata stagione, lascerà infatti nuovamente il Venezia per giocare in maglia granata in prestito con diritto di riscatto. Visite mediche previste per l’inizio di settimana prossima. A proposito di Torino, è scaduto il contratto di Valentino Lazaro che, da svincolato, ha firmato il nuovo contratto che lo legherà all'Al-Ain, a Dubai. Lo riporta Tuttomercatoweb
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
Andrea GiannattasioIl colpo Viery è la cartina di tornasole del mercato viola. Ora gli esterni: Koleosho, che aspetti? Farsi scappare Solomon sarebbe un peccato. E intanto alle visite cambia la musica
Angelo GiorgettiPerché piace il Muro Norvegese, nono a centrocampo. Ok Viery, ma nel 4-3-3 devono arrivare due laterali difensivi. Kean-Piccoli-Liberali e l’incrocio dello stesso procuratore. E su Antognoni e il Centenario...
Mario TeneraniCapitolo esterni: piace Irankunda. Bakayoko meriterebbe uno sforzo. In fascia ne servono quattro forti. A centrocampo Thorstvedt sembra sicuro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com