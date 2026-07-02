Oristanio verso il Torino: lunedì le visite mediche. E Lazaro va a Dubai

Oristanio verso il Torino: lunedì le visite mediche. E Lazaro va a DubaiFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:52News
di Redazione FV

Il fantasista Gaetano Oristanio diventerà un nuovo giocatore del Torino del neo tecnico Ignazio Abate. Il giocatore classe 2002, che non è stato riscattato dal Parma dopo il prestito della passata stagione, lascerà infatti nuovamente il Venezia per giocare in maglia granata in prestito con diritto di riscatto. Visite mediche previste per l’inizio di settimana prossima. A proposito di Torino, è scaduto il contratto di Valentino Lazaro che, da svincolato, ha firmato il nuovo contratto che lo legherà all'Al-Ain, a Dubai. Lo riporta Tuttomercatoweb