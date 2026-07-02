Europei U19, Italia in campo alle 15 contro la Croazia. Vannucchi in panchina
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Alle 15 scatta la seconda giornata dell'Europeo Under 19. Dopo la vittoria sulla Serbia per 2-0 la squadra del ct Alberto Bollini cerca conferme ma incontrerà la Croazia che vuole riscattarsi dopo il passo falso per l'Ucraina. Ecco le formazioni ufficiali, con il portiere della Fiorentina Vannucchi in panchina.
ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Coletta; Wiafe, Iddrissou, Mosconi. CT Bollini
CROAZIA (4-4-2): Kostopec; Mikic, Zebic, Puljic, Mandic; Smiljanic, Subotic, Covic, Sutalo; Kusanovic, Bakovic. CT Orescanin
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