Europei U19, Italia in campo alle 15 contro la Croazia. Vannucchi in panchina

Europei U19, Italia in campo alle 15 contro la Croazia. Vannucchi in panchinaFirenzeViola.it
Oggi alle 14:38News
di Redazione FV

Alle 15 scatta la seconda giornata dell'Europeo Under 19. Dopo la vittoria sulla Serbia per 2-0 la squadra del ct Alberto Bollini cerca conferme ma incontrerà la Croazia che vuole riscattarsi dopo il passo falso per l'Ucraina. Ecco le formazioni ufficiali, con il portiere della Fiorentina Vannucchi in panchina.

ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Coletta; Wiafe, Iddrissou, Mosconi. CT Bollini

CROAZIA (4-4-2): Kostopec; Mikic, Zebic, Puljic, Mandic; Smiljanic, Subotic, Covic, Sutalo; Kusanovic, Bakovic. CT Orescanin