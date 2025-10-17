Massimo Bonanni: "Leao contro la Fiorentina si gioca una fetta di futuro"

Massimo Bonanni: "Leao contro la Fiorentina si gioca una fetta di futuro"FirenzeViola.it
Oggi alle 17:26News
di Redazione FV

L'ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione "Maracanà" per parlare del prossimo turno di Serie A. Queste le sue dichiarazioni riguardo alla sifda di San Siro tra Milan e Fiorentina: "Il centrocampo del Milan rimane un ottimo reparto nonostante gli infortuni. Davanti Leao rimane invece un punto interrogativo e penso che per lui la sfida con la Fiorentina sarà un'occasione veramente importante. Si sta giocando una fetta del proprio futuro".