Massara: "Dybala sta recuperando, speriamo di averlo domenica. Roma ha solidità difensiva"

Il dirigente della Roma Frederic Massara ha parlato nel pre gara di Roma-Lille spiegando che Dybala domenica potrebbe essere convocato per Firenze:

"Sta recuperando bene, ci auguriamo che possa essere disponibile per domenica - ha detto a Sky - Lui non è l’unico giocatore in scadenza, in questo momento il tema rinnovi non è ancora stato affrontato. Ci concentriamo su queste partite e poi vediamo".

Sull’andamento della squadra ha poi detto: "Siamo contenti di come sta andando questo percorso, sappiamo che ha bisogno di tempo. Stiamo conservando una solidità difensiva che ha contraddistinto la Roma l’anno scorso, ci auguriamo di ritrovare una maggiore prolificità ma sicuramente i rientri di Dybala e Bailey potranno dare soluzioni in più al mister".