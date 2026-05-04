Massara (ds Roma): "Futuro? Pensiamo alla Fiorentina che è in salute"

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Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato così a DAZN prima della sfida contro la Fiorentina: "I risultati effettivamente tengono molto aperta la corsa Champions. Siamo contenti di essere in lotta a questo punto e vogliamo provarci fino alla fine. Ripercussioni sul futuro? Non voglio commentare queste cose ma dico che il futuro della Roma viene progettato da una grande proprietà e sarà luminoso. Tutti stanno lavorando per fare il meglio ma bisogna concentrarci sul nostro avversario di stasera perché la Fiorentina è in salute. Come ha detto Gasperini noi siamo concentrati su queste partite perché potrebbero determinare un futuro più interessante".

Ci sono rinnovi in vista?

"Se non sono state fatte comunicazioni è perché ci sono dialoghi aperti con vari calciatori. Oggi il calcio è un po' cambiato perchè i calciatori aspettano fine stagione per trovare accordi, ma esiste la possibilità di arrivare a dei rinnovi".