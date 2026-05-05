Maspero: "Fiorentina senza personalità e salva per demeriti altrui, ora c'è da rifondare"

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L'ex calciatore per una stagione anche alla Fiorentina Riccardo Maspero ha parlato del momneto della squadra viola a Tmw Radio, durante Maracanà": "Penso che tutti all'inizio dell'anno ci aspettavamo ben altro - ha sottolineato - Singolarmente i giocatori hanno un valore diverso da quello che hanno dimostrato sul campo. Ora deve finire il prima possibile questa stagione. La personalità e il carattere di questa squadra manca".

"La squadra si salva non per sè ma perché sono mancate le altre dietro. I problemi ci sono - la chiosa dell'ex - Ci sarà sicuramente da rifondare, e Paratici dovrà fare delle valutazioni. Si partirà dall'allenatore per costruire finalmente qualcosa che riporti entusiamo tra i tifosi. Non si è riusciti a rendere quest'anno e c'è da cambiare sicuramente".