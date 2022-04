MASINI, I terzini ieri hanno fatto la differenza

Il cantante tifoso della Fiorentina, Marco Masini, ha parlato della sconfitta di ieri: "Non si dorme bene quando si perde con la Juventus. Per me la Fiorentina ha regalato più la gara di ieri perché all'andata l'autogol è stato un colpo sfortunato, un infortunio di Venuti, invece quello di ieri è stato un errore anche abbastanza evidente. Formazione? Hai perso Castrovilli, non hai Bonaventura, è ovvio che Italiano cercasse opzioni più offensive e piedi buoni. Però poi perdi qualcosa, perché i palloni che recuperava Castrovilli per esempio Maleh non poteva recuperarli. Ikoné è un'opzione provata per regolare subito i conti ma la Juventus è scesa in campo per difendere e ripartire, per gestire".

"I terzini per me hanno fatto la differenza. Venuti è un ottimo giocatore ed ha la mia stima per l'attaccamento alla maglia ma la superiorità numerica l'avresti creata solo con Odriozola, come loro fanno con Cuadrado. Biraghi non ha spinto, Venuti non ha quelle caratteristiche. L'unica era tentare di mettere i palloni in mezzo per Cabral che ha dimostrato che in area ci sa stare, come il tiro parato da Perin, ma servivano più tiri in mezzo dall'esterno. In mezzo al campo ora penso che avremo Bonaventura, se non l'ha messo forse Italiano ha capito che è più facile giocare l'Europa con il campionato ed ha tenuto due giocatori non al meglio per le prossime partite".