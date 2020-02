MARTORELLI, Pradè merita la conferma. Vlahovic...

L'agente di mercato Giocondo Martorelli ha parlato dei temi più caldi in casa Fiorentina: "Vlahovic? Il suo imminente rinnovo è un'operazione intelligente. Chiesa? La società ha ambizioni e adesso penso che si possa andare anche verso la permanenza del ragazzo che fino a qualche mese fa non sembrava neanche possibile. Gli acquisti di gennaio mettono in mostra la voglia della società di tornare a grandi livelli. Pradè? Merita la conferma, soprattuto per le idee cheha avuto a gennaio e per aver fatto un buon mercato estivo partito in ritardo".