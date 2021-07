MARTINEZ QUARTA, Saluta il River: "Sempre tifoso"

Videomessaggio ai tifosi del River Plate da parte del difensore viola Lucas Martinez Quarta, approdato alla Fiorentina proprio dai Millonarios e passato in queste ore al campo d'allenamento del suo ex club: "Un saluto a tutti i tifosi del River. Sto approfittando per fare un po' di vacanza e salutare i miei compagni. Ho ovviamente un bel ricordo di questo gruppo e di questo spogliatoio, quando posso è bello tornare. Voglio abbracciare tutti quelli che non ho potuto salutare e a cui non ho potuto dire addio quando ero qui, voglio che sappiano che ci sarò sempre, che il River avrà sempre un tifoso in più. Speriamo che Dio ci faccia vincere un'altra Copa Libertadores".

