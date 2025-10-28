Martinez indagato per omicidio stradale: salterà la gara con la Fiorentina

Josep Martinez è stato indagato per omicidio stradale colposo. Un atto dovuto e d'ufficio vista la dinamica dell'incidente. Lo scrive in questi minuti Gazzetta.it che ricorda come questa mattina, intorno alle 9,45, lo spagnolo abbia investito e ucciso Paolo Saibene, 81 anni, mentre era diretto ad Appiano per l'allenamento odierno.

L’uomo – secondo le prime ricostruzioni - aveva già dato segnali di instabilità metri prima, poi, improvvisamente, ha invaso la carreggiata dove sopraggiungevano le auto. I militari della compagnia della vicina Lomazzo hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e determinare eventuali responsabilità. Ovviamente il portiere spagnolo domani non sarà presente in Inter-Fiorentina.