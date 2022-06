MARINO, Deulofeu e Molina in partenza, Udogie no

Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell’Udinese, ha rilasciato dichiarazioni in merito ad alcuni giocatori accostati anche alla Fiorentina. Queste le parole di Marino ad UdineseTV: "Se ci saranno cessioni importanti è perché anche il giocatore incide sulle scelte della società, che in cuor suo non ha bisogno di vendere. Non possiamo tenere nessuno incatenato, se arrivassero offerte per Deulofeu e Molina li lasceremo partire. In quanto a Udogie invece, la vedo più dura: di solito l’Udinese non vende giocatore importanti dopo solo una stagione, lo vogliamo tenere".