MARINO, De Paul? Mai trattato concretamente dai viola

EX VIOLA VERETOUT, MAI PENSATO DI RESTARE IN VIOLA. DA13... Queste le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, a un'intervista per La Gazzetta dello Sport: "Non ho mai pensato di restare in viola nonostante il cambio di proprietà. Mi avevano chiesto di restare un altro anno, ma io... Queste le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, a un'intervista per La Gazzetta dello Sport: "Non ho mai pensato di restare in viola nonostante il cambio di proprietà. Mi avevano chiesto di restare un altro anno, ma io... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 Agosto 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi